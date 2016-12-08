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Картину крушения Су-33 с палубы "Адмирала Кузнецова" воссоздали СМИ

8 декабря 2016, 05:46
Картину падения истребителя Су-33 с палубы российского авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" воссоздала комиссия по расследованию происшедшего, сообщает "Коммерсант".

"Инцидент произошел 3 декабря, бомбардировщик с бортовым номером 67 красный закончил задание на территории Сирии и вернулся на "Адмирала Кузнецова". Изначально приземление на палубу авианосца шло без происшествий, но затем оборвался трос и истребитель продолжил движение вместо того, чтобы оставаться на крейсере", - сказано в сообщении.

Уточняется, что у пилота не было времени предпринять какие-либо действия по спасению самолета, он успел только катапультироваться.

По мнению СМИ, пилот допустил ошибку при проведении посадки, совершив слишком большой крен и создав предельную нагрузку на трос, которая привела к его обрыву.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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