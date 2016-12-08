Картину крушения Су-33 с палубы "Адмирала Кузнецова" воссоздали СМИ

"Инцидент произошел 3 декабря, бомбардировщик с бортовым номером 67 красный закончил задание на территории Сирии и вернулся на "Адмирала Кузнецова". Изначально приземление на палубу авианосца шло без происшествий, но затем оборвался трос и истребитель продолжил движение вместо того, чтобы оставаться на крейсере", - сказано в сообщении.