Оборудование "ТагАЗа" снова попытаются продать с молотка

Речь идет о производственном оборудовании, предназначенном для сборки и ремонта автомобилей. Начальная цена лота составила 141,3 миллиона рублей. Это в три раза меньше той цены, которую запрашивал конкурсный управляющий изначально.
Торги пройдут 6 февраля 2017 года в форме публичного предложения.
Ранее активы обанкротившегося автомобилестроительного предприятия, включая оборудование, производственные здания, земельные участки и другое имущество, выставлялось на торги единым лотом стоимостью 4,1 миллиарда рублей. Но из-за отсутствия заявок потенциальных покупателей торги неоднократно переносились.