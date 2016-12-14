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Оборудование "ТагАЗа" снова попытаются продать с молотка

14 декабря 2016, 11:56
Имущество "Таганрогского автомобильного завода" вновь было выставлено на торги, говорится в сообщении, размещенном в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Речь идет о производственном оборудовании, предназначенном для сборки и ремонта автомобилей. Начальная цена лота составила 141,3 миллиона рублей. Это в три раза меньше той цены, которую запрашивал конкурсный управляющий изначально.

Торги пройдут 6 февраля 2017 года в форме публичного предложения.

Ранее активы обанкротившегося автомобилестроительного предприятия, включая оборудование, производственные здания, земельные участки и другое имущество, выставлялось на торги единым лотом стоимостью 4,1 миллиарда рублей. Но из-за отсутствия заявок потенциальных покупателей торги неоднократно переносились.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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