Трехтысячелетнюю картошку нашли ученые

На участке обнаружили почти 4 тысячи клубней, которые хотя и не были окультурены, но играли большую роль в хозяйстве проживавших в те времена людей. Отмечается, что индийский картофель, или стрелолист широколистный, встречается и сейчас на территориях Канады и США.