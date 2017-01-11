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Трехтысячелетнюю картошку нашли ученые

10 января 2017, 21:24
Клубни индийского картофеля, которым более 3 тысяч лет, нашли ученые в Британской Колумбии в Канаде, сообщает Gismeteo.

"Картошку обнаружили при раскопках доисторического сада, обработкой которого древние люди занимались 3,8-3,2 тысячи лет назад", - сказано в сообщении.

На участке обнаружили почти 4 тысячи клубней, которые хотя и не были окультурены, но играли большую роль в хозяйстве проживавших в те времена людей. Отмечается, что индийский картофель, или стрелолист широколистный, встречается и сейчас на территориях Канады и США.

Хорошая сохранность клубней и инженерных сооружений для полива урожая объясняется заболоченностью места раскопок.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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