Трехтысячелетнюю картошку нашли ученые

"Картошку обнаружили при раскопках доисторического сада, обработкой которого древние люди занимались 3,8-3,2 тысячи лет назад", - сказано в сообщении.
На участке обнаружили почти 4 тысячи клубней, которые хотя и не были окультурены, но играли большую роль в хозяйстве проживавших в те времена людей. Отмечается, что индийский картофель, или стрелолист широколистный, встречается и сейчас на территориях Канады и США.
Хорошая сохранность клубней и инженерных сооружений для полива урожая объясняется заболоченностью места раскопок.