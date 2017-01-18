Священник, устроивший массовое ДТП в Ростове, удалил страницу в сети

Через день после массовой аварии Дмитрий Кивилиди удалил свою страницу в социальной сети. Попытки дозвониться до священника по указанному в соцсети номеру не привели к результату. Кивилиди игнорировал все входящие звонки.

По словам пресс-секретаря главы Донской митрополии Игоря Петровского, священника отстранили от службы. В ближайшее время состоится церковный суд над Кивилиди, который и решит его дальнейшую судьбу.