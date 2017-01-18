rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Священник, устроивший массовое ДТП в Ростове, удалил страницу в сети

18 января 2017, 09:28
Штатный священник ростовского храма Преполовения Пятидесятницы Дмитрий Кивилиди, устроивший массовое ДТП в центре Ростова, удалил свою страницу "ВКонтакте", передает корреспондент RostovGazeta.

В ночь на вторник 25-летний Кивилиди за рулем Mitsubishi протаранил ВАЗ, оба авто врезались в еще пять припаркованных машин. В аварии пострадали пассажиры священника – женщина и 8-летний мальчик. Как выяснилось, виновник ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Через день после массовой аварии Дмитрий Кивилиди удалил свою страницу в социальной сети. Попытки дозвониться до священника по указанному в соцсети номеру не привели к результату. Кивилиди игнорировал все входящие звонки.
По словам пресс-секретаря главы Донской митрополии Игоря Петровского, священника отстранили от службы. В ближайшее время состоится церковный суд над Кивилиди, который и решит его дальнейшую судьбу.

#Новости#Святой дрифт#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28