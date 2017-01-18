Священник, устроивший массовое ДТП в Ростове, удалил страницу в сети

В ночь на вторник 25-летний Кивилиди за рулем Mitsubishi протаранил ВАЗ, оба авто врезались в еще пять припаркованных машин. В аварии пострадали пассажиры священника – женщина и 8-летний мальчик. Как выяснилось, виновник ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Через день после массовой аварии Дмитрий Кивилиди удалил свою страницу в социальной сети. Попытки дозвониться до священника по указанному в соцсети номеру не привели к результату. Кивилиди игнорировал все входящие звонки.
По словам пресс-секретаря главы Донской митрополии Игоря Петровского, священника отстранили от службы. В ближайшее время состоится церковный суд над Кивилиди, который и решит его дальнейшую судьбу.