Ростовчане устроили Крещенские купания на закрытом роднике "Парамонов"

Из-за того, что весной прошлого года родник спрятали в трубу, окунаться пришлось в желоб, но желающих это не смутило.
"Здесь есть люди, которые окунаются на Крещение с 2000 года", - добавил представитель инициативной группы по сохранению Парамоновского комплекса Александр Сушков.
По словам купальщиков, вода в роднике круглый год тёплая, около 15 градусов по Цельсию, и выходить из неё не хочется.
Напомним, 19 сентября 2016 года активисты добились внесения трёх родников на территории Парамоновского комплекса в Государственный водный реестр, деньги для регистрации собирала инициативная группа.