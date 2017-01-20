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Ростовчане устроили Крещенские купания на закрытом роднике "Парамонов"

20 января 2017, 03:58
Активисты, защищающие родник Парамоновских складов в Ростовен-на-Дону, провели Крещенские купания, передаёт корреспондент RostovGazeta.

Из-за того, что весной прошлого года родник спрятали в трубу, окунаться пришлось в желоб, но желающих это не смутило.

"Здесь есть люди, которые окунаются на Крещение с 2000 года", - добавил представитель инициативной группы по сохранению Парамоновского комплекса Александр Сушков.

По словам купальщиков, вода в роднике круглый год тёплая, около 15 градусов по Цельсию, и выходить из неё не хочется.

Напомним, 19 сентября 2016 года активисты добились внесения трёх родников на территории Парамоновского комплекса в Государственный водный реестр, деньги для регистрации собирала инициативная группа.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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