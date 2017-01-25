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Активист из Ростова-на-Дону написал открытое письмо Алле Пугачевой

25 января 2017, 14:25
Блогер и активист из Ростова-на-Дону Вадим Манукян написал открытое письмо, адресованное примадонне российской эстрады Алле Пугачевой, текст обращения размещен на его странице в Facebook.

Блогер и активист из Ростова-на-Дону Вадим Манукян написал открытое письмо, адресованное примадонне российской эстрады Алле Пугачевой, текст обращения размещен на его странице в Facebook.

В своем обращении к примадонне ростовчанин отметил, что не понимает, почему Алла Борисовна считает, что за его петиция была оплачена неким "серым кардиналом".

Напомним, что опубликованная после новогодних праздников петиция получила широкий резонанс в обществе. Пугачева отнеслась к документу с долей иронии, опубликовав видео, на котором запечатлела не свое лицо, а розовые тапочки. Примадонна отметила, что каждый из жителей нашей страны имеет право высказывать собственное мнение. Многие представители российской эстрады подхватили новый тренд и в поддержку певицы сняли собственные видео в тапочках.

Однако в одной из программ на телеканале НТВ супруга Максима Галкина заявила, что петиция ростовчанина является "заказухой", причем примадонне, по ее словам, даже известно, кто за этим стоит.

Вадим Манукян призвал певицу к тому, чтобы она назвала имя этого "серого кардинала".

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#Новости#Ростов vs Пугачева#Анна Петрова#Общество
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