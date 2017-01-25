Активист из Ростова-на-Дону написал открытое письмо Алле Пугачевой

Напомним, что опубликованная после новогодних праздников петиция получила широкий резонанс в обществе. Пугачева отнеслась к документу с долей иронии, опубликовав видео, на котором запечатлела не свое лицо, а розовые тапочки. Примадонна отметила, что каждый из жителей нашей страны имеет право высказывать собственное мнение. Многие представители российской эстрады подхватили новый тренд и в поддержку певицы сняли собственные видео в тапочках.