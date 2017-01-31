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Самому старому волонтёру на ЧМ-2018 в Ростове 76 лет

31 января 2017, 13:31
Самому старшему претенденту на звание волонтёра на Чемпионат мира по футболу-2018 в Ростове-на-Дону 76 лет, рассказал ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

"Есть отдельная подпрограмма, так называемые "серебряные волонтёры", это люди от 55 лет и старше, самому старшему из них 76 лет. В этой группе 28 человек", - пояснил Месхи.

Они будут работать на спортивных объектах, отелях, гостиницах, с официальными делегациями начиная от точки приёма – от вокзалов, добавил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Идёт подготовка двух команд кандидатов в волонтеры. Подготовкой первой команды занимается оргкомитет "Россия 2018" и ДГТУ как официальный центр подготовки волонтёров.

С 1 июня 2016 года зарегистрировано 7300 кандидатов в волонтёры, которые хотят участвовать в программе. Из них отберут 1500 человек.

До первой игры Чемпионата мира по футболу-2018 осталось 500 дней, часть матчей будет проходить в Ростове.

#Новости#Алина Андреева#Общество
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