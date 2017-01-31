Самому старому волонтёру на ЧМ-2018 в Ростове 76 лет

"Есть отдельная подпрограмма, так называемые "серебряные волонтёры", это люди от 55 лет и старше, самому старшему из них 76 лет. В этой группе 28 человек", - пояснил Месхи.
Они будут работать на спортивных объектах, отелях, гостиницах, с официальными делегациями начиная от точки приёма – от вокзалов, добавил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Идёт подготовка двух команд кандидатов в волонтеры. Подготовкой первой команды занимается оргкомитет "Россия 2018" и ДГТУ как официальный центр подготовки волонтёров.
С 1 июня 2016 года зарегистрировано 7300 кандидатов в волонтёры, которые хотят участвовать в программе. Из них отберут 1500 человек.
До первой игры Чемпионата мира по футболу-2018 осталось 500 дней, часть матчей будет проходить в Ростове.