Портал Worldatlas признал Ростов-на-Дону самым криминальным городом Европы

Так, по мнению американских специалистов, рост числа совершенных преступлений – проблема номер один для столицы Южного федерального округа. При этом одной из главной причин высокого уровня криминала в городе аналитики называют соседство Ростова с украинским Донбассом. По статистике, имеющейся в распоряжении сотрудников портала о путешествиях, в 2015 году в Ростове уровень преступности вырос на 21,3 процента.