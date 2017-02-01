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Портал Worldatlas признал Ростов-на-Дону самым криминальным городом Европы

1 февраля 2017, 10:47
Ростов-на-Дону возглавил рейтинг самых опасных и криминальных городов Европы, информация была опубликована на портале Worldatlas.

Так, по мнению американских специалистов, рост числа совершенных преступлений  – проблема номер один для  столицы Южного федерального округа. При этом одной из главной причин высокого уровня криминала в городе аналитики называют соседство Ростова с украинским Донбассом. По статистике, имеющейся в распоряжении сотрудников портала о путешествиях, в 2015 году в Ростове уровень преступности вырос на 21,3 процента.

Кроме Ростова-на-Дону в число европейских городов с самым высоким уровнем криминала попали итальянские Бари, Турин и Неаполь, французские Марсель и Лилль, британский Ковентри, голландский Роттердам, шотландский Глазго и Сараево (Босния и Герцеговина).

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#Новости#Ростов#Анна Петрова#Общество#Опросы
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