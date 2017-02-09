Доллар подешевел до 59 рублей

По сообщениям СМИ, решение о снижении курса валют по отношению к рублю было принято по результатам утренних торгов на Московской бирже. Так, официальный курс доллара на пятницу составил 59,0235 рубля, евро 63,0253 рубля. После 14 часов в четверг биржевой курс валют снизился 58,85 рубля за доллар, 62,93 рубля за евро.