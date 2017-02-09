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Доллар подешевел до 59 рублей

9 февраля 2017, 17:09
Центробанк России принял решение снизить курс доллара на пятницу на 48,94 копейки, пишет ИА Regnum.

По сообщениям СМИ, решение о снижении курса валют по отношению к рублю было принято по результатам утренних торгов на Московской бирже. Так, официальный курс доллара на пятницу составил 59,0235 рубля, евро 63,0253 рубля. После 14 часов в четверг биржевой курс валют снизился 58,85 рубля за доллар, 62,93 рубля за евро.

Причиной укрепления национальной валюты послужил рост нефтяных мировых ставок. Баррель нефти марки Brent в четверг вырос в цене до 55,57 долларов.

Как сообщалось ранее, в планах российского Минфина входила 10-процентная девальвация рубля, что связано с интересами компаний, ориентированных на экспорт.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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