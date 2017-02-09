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Очереди на онлайн-кассы в Ростовской области достигают трех месяцев

9 февраля 2017, 10:20
Предприниматели Ростовской области столкнулись с проблемой недоступности подключаемых к Интернету кассовых аппаратов, которые они должны будут установить согласно новому законодательству с июля 2018 года, заявила вице-президент ТПП Ростовской области Светлана Абдулазизова.

"В России 14 производителей контрольно-кассовой техники, а в Ростовской области из них представлены всего 4. В Таганроге лист ожидания составлен на 3 месяца вперед", – сказала она.

Кассовые аппараты нового образца позволят продавцам печатать чеки, снабженные QR-кодом, благодаря которым потребитель всегда сможет проверить легальность товара при помощи смартфона и тем самым будет вовлечен в гражданский контроль.

Подобная система ранее была введена в отношении алкогольных напитков. В период перехода на новое оборудование, до 1 июля 2018 года, предприниматели все еще будут вправе использовать старую технику.

#Новости#Сергей Рудковский#Экономика
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