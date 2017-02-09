Очереди на онлайн-кассы в Ростовской области достигают трех месяцев

"В России 14 производителей контрольно-кассовой техники, а в Ростовской области из них представлены всего 4. В Таганроге лист ожидания составлен на 3 месяца вперед", – сказала она.
Кассовые аппараты нового образца позволят продавцам печатать чеки, снабженные QR-кодом, благодаря которым потребитель всегда сможет проверить легальность товара при помощи смартфона и тем самым будет вовлечен в гражданский контроль.
Подобная система ранее была введена в отношении алкогольных напитков. В период перехода на новое оборудование, до 1 июля 2018 года, предприниматели все еще будут вправе использовать старую технику.