Вспышки опасных инфекций во время ЧМ-18 опасаются в Ростове

"Проблемой города в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 является отсутствие специализированного отделения по особо опасным инфекционным заболеваниям. Для решения этой проблемы в 2017 году на территории городской больницы номер 1 будет установлен инфекционный модуль,оснащенный современным диагностическим и лечебным оборудованием"