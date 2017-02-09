Вспышки опасных инфекций во время ЧМ-18 опасаются в Ростове

"Проблемой города в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 является отсутствие специализированного отделения по особо опасным инфекционным заболеваниям. Для решения этой проблемы в 2017 году на территории городской больницы номер 1 будет установлен инфекционный модуль,оснащенный современным диагностическим и лечебным оборудованием"
Финансироваться это будет областным бюджетом.
Часть матчей ЧМ по футболу-2018 пройдет в Ростове, для его проведения строится стадион "Ростов-Арена". К чемпионату также возводят аэропорт "Платов" за городом, первый рейс из которого планируется 1 декабря 2017 года.
Принимать гостей чемпионата будут волонтеры,владеющие английским языком.