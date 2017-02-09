rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Вспышки опасных инфекций во время ЧМ-18 опасаются в Ростове

9 февраля 2017, 17:21
Специальное инфекционное отделение появится в Ростове в 2017 году на территории 1-й городской больницы к Чемпионату мира по футболу-2018, заявил заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Виктор Бережной.
Сюжет
ЧМ-2018

"Проблемой города в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 является отсутствие специализированного отделения по особо опасным инфекционным заболеваниям. Для решения этой проблемы в 2017 году на территории городской больницы номер 1 будет установлен инфекционный модуль,оснащенный современным диагностическим и лечебным оборудованием"

Финансироваться это будет областным бюджетом.

Часть матчей ЧМ по футболу-2018 пройдет в Ростове, для его проведения строится стадион "Ростов-Арена". К чемпионату также возводят аэропорт "Платов" за городом, первый рейс из которого планируется 1 декабря 2017 года.

Принимать гостей чемпионата будут волонтеры,владеющие английским языком.

Материалы по теме
Срок подачи заявок для волонтеров ЧМ-2018 закончится 30 декабряПосле ЧМ-18 Дон получит 6 реконструированных стадионов
#Новости#ЧМ-2018#Алина Андреева#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00