Скунсы из Лимпопо поселились в зоопарке Ростова

Кроме представления новых питомцев в зоопарке запланировали открытие "Экзотариума", в котором посетители увидят более крупных родственников морских свинок – агути, или как его еще называют, золотого зайца, мара, которые тоже внешне больше похожи на крупных кроликов, и других интересных животных.