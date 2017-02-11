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Скунсы из Лимпопо поселились в зоопарке Ростова

11 февраля 2017, 13:30
Пара скунсов впервые появилась в зоопарке Ростова-на-Дону, сообщается в группе зверинца "ВКонтакте".

"Животных привезли из зоопарка Лимпопо, сейчас они уже прошли период карантина и готовы для представления публике", - сказано в сообщении.

Прибывшим в Ростов скунсам около года и у них удалены пахучие железы. Зверьки необычно передвигаются – вприпрыжку.

Кроме представления новых питомцев в зоопарке запланировали открытие "Экзотариума", в котором посетители увидят более крупных родственников морских свинок – агути, или как его еще называют, золотого зайца, мара, которые тоже внешне больше похожи на крупных кроликов, и других интересных животных.

Работать экспозиция начнет 14 февраля в 11.00 мск.

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#Новости#Ростов#Татьяна Уляшова#Общество
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