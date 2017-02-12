Ростовчане обсуждают связь самоубийства школьника с игрой "Три кита"

Posted 12 февраля 2017, 09:09
Published 12 февраля 2017, 09:09
Modified 1 октября, 14:30
Updated 1 октября, 14:30
При всей скорби, вызванной происшедшим, ростовчане в большинстве своем осуждают современных подростков, которые, пусть не по своей вине, не умеют наполнить свою жизнь позитивом, и вместо спорта или туризма выбирают другие способы поднять уровень адреналина в крови.
Привычно обвиняют родителей и школу в нехватке времени на ребенка, вследствие чего дети растут под лозунгом вседозволенности и беспризорности.
"Перемены в поведении можно было заметить, и если иногда хотя бы заглядывали в телефон ребенка, может и наткнулись бы на эту группу и переписку"-, прокомментировал один из пользователей.
Напомним, тело школьника с признаками суицида нашли в пятницу вечером на Шоссейной в Ростове. Следственный комитет начал проверку и попросил горожан не делать преждевременных выводов о причинах гибели подростка.
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