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Posted 12 февраля 2017, 09:09

Published 12 февраля 2017, 09:09

Modified 1 октября, 14:30

Updated 1 октября, 14:30

Ростовчане обсуждают связь самоубийства школьника с игрой "Три кита"

12 февраля 2017, 09:09
Жители Ростова-на-Дону выдвинули версию, что найденный мертвым в пятницу школьник играл в игру "Три кита", сообщается в одной из ростовских групп "ВКонтакте".

При всей скорби, вызванной происшедшим, ростовчане в большинстве своем осуждают современных подростков, которые, пусть не по своей вине, не умеют наполнить свою жизнь позитивом, и вместо спорта или туризма выбирают другие способы поднять уровень адреналина в крови.

Привычно обвиняют родителей и школу в нехватке времени на ребенка, вследствие чего дети растут под лозунгом вседозволенности и беспризорности.

"Перемены в поведении можно было заметить, и если иногда хотя бы заглядывали в телефон ребенка, может и наткнулись бы на эту группу и переписку"-, прокомментировал один из пользователей.

Напомним, тело школьника с признаками суицида нашли в пятницу вечером на Шоссейной в Ростове. Следственный комитет начал проверку и попросил горожан не делать преждевременных выводов о причинах гибели подростка.

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