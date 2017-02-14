Ростовчане активно обсуждают сильнейший снегопад в соцсетях

Кто-то из пользователей говорит, что не пойдет на работу. Другие - рассчитывают на отмену занятий в институтах.
Появилась информация, что на проспекте Ставского замело дорогу и машины еле проезжают. Однако это вызвало насмешки у пользователей, которые призвали водителей ходить пешком.
Некоторые прикладывают фотографии с момента, когда летом прошлого года в городе произошел потоп. Этот период они назвали "Ростов летний", а то, что творится сейчас - "Ростов зимний".
В целом ростовчане радостно восприняли текущие изменения погоды.
Снегопад начался во вторник днем. Ухудшение погоды прогнозируется в ночь на среду и днем. Ожидаются метель, туман и гололедные явления.
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