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Ростовчане активно обсуждают сильнейший снегопад в соцсетях

14 февраля 2017, 23:27
Жители Ростова-на-Дону активно начали обсуждать начавшийся днем во вторник сильнейший снегопад, пользователи выражают свои мнения в соцсети "Вконтакте" в пабликах, посвященных городу.

Кто-то из пользователей говорит, что не пойдет на работу. Другие - рассчитывают на отмену занятий в институтах.

Появилась информация, что на проспекте Ставского замело дорогу и машины еле проезжают. Однако это вызвало насмешки у пользователей, которые призвали водителей ходить пешком.

Некоторые прикладывают фотографии с момента, когда летом прошлого года в городе произошел потоп. Этот период они назвали "Ростов летний", а то, что творится сейчас - "Ростов зимний".

В целом ростовчане радостно восприняли текущие изменения погоды.

Снегопад начался во вторник днем. Ухудшение погоды прогнозируется в ночь на среду и днем. Ожидаются метель, туман и гололедные явления.

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#Новости#Снежный апокалипсис#Илья Ульянов#Происшествия
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