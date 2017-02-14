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"Советский спорт" может изменить название после ЧМ-2018

14 февраля 2017, 14:38
Газета "Советский спорт" может изменить свое название после проведения Чемпионат мира по футболу в 2018 году, сообщил RNS совладелец газеты Сергей Колушев.

"В целом название "Советский спорт" является достаточно известным брендом и не вызывает каких-либо негативных эмоций у аудитории, именно поэтому при реорганизации название оставили прежним. Но мы понимаем, что времена меняются, и изменения неминуемы, но конкретных планов по ликвидации слова "советский" из названия у нас сейчас нет", - поделился Колушев.

Сразу после покупки бренда самой большой проблемой оказалось нежелание существующего коллектива понять, что будущее за онлайн-изданиями, и в первую очередь надо уделять внимание контенту, а не созданию печатного варианта. Сейчас трудности преодолены, тираж газеты в целом вырос, только печатная версия "Советский спорт. Футбол" имеет аудиторию порядка 1 миллиона человек.

После приобретения издания новое руководство потратило порядка 60 миллионов рублей на продвижение бренда, в Москве прошла широкая масштабная кампания. На сегодняшний день издание уже вполне самодостаточно и не нуждается в рекламе.

В конце весны текущего года "Советский спорт" планирует запустить новый сайт, в планах организовать работу издания по принципу IT-компании, для чего нужны высококлассные специалисты.

Что касается возможности введения платного контента, то здесь планируется сделать платными несколько направлений, но какие именно, решится ближе к ЧМ-2018. В целом же к введению платной подписки, по прогнозам, придут практически все электронные СМИ, хотя основные новости должны оставаться общедоступными, речь идет, скорее, об эксклюзивных материалах и лонгридах.

Кроме того, "Советский спорт" собирается увеличить свое присутствие в регионах, в которых появятся полноценные издания, такие как "Советский спорт. Урал", "Советский спорт. Дальний Восток" и "Советский спорт. Центр", причем в Центральном и Уральском округах запуск изданий намечен уже в текущем году.

"В региональных интернет-изданиях, принадлежащих компании, пробуем внедрять телеэфир, но покупать отдельный телевизионный канал не планируем. Зато готовы вложить деньги в оператора наружной рекламы, которая не изжила себя, как считают некоторые, а наоборот повысила эффективность за счет новых технологий", - поделился планами Колушев.

Печатная версия издания останется в любом случае, но претерпит заметные изменения. Печатное издание имеет полное право на жизнь, но без изменений долго продержаться на современном медиарынке не получится. Первые изменения, которые ждут еженедельник – переход на 24 полосы.

Что касается мероприятий по подготовке к проведению ЧМ-2018, то здесь речь идет не столько о прибыли, сколько о престиже. Компания сотрудничает со многими зарубежными СМИ и стремится создать и поддержать положительный имидж России в целом и российского спорта в частности.

В 2017 году планируется открытие офиса в Китае, который является крайне перспективным регионом в плане развития спорта, и, в свою очередь, с интересом смотрит на Россию, имеющую большой опыт проведения спортивных соревнований самого высокого уровня.

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