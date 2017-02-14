"Советский спорт" может изменить название после ЧМ-2018

"В целом название "Советский спорт" является достаточно известным брендом и не вызывает каких-либо негативных эмоций у аудитории, именно поэтому при реорганизации название оставили прежним. Но мы понимаем, что времена меняются, и изменения неминуемы, но конкретных планов по ликвидации слова "советский" из названия у нас сейчас нет", - поделился Колушев.