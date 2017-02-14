В ростовском зоопарке открылся внесезонный павильон "Экзотариум"

"Внесезонность – это цель, к которой мы идем. Зимой посетители ростовского зоопарка смогут не только покататься на санках, но и посетить новый отапливаемый слоновник, аквариум, террариум, а теперь и экзотариум", – пояснил директор ростовского зоопарка Александр Жадобин.
Особенностью нового павильона является то, что в нем собраны экзотические животные: агамы, морские свинки, несколько видов попугаев, африканские скунсы, полосатые мыши, агути и пака.
По словам Жадобина, в планах этого года – открытие следующего внесезонного павильона, инсектария, где будут собраны грызуны, а также различные виды тараканов и беспозвоночных.