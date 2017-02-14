rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В ростовском зоопарке открылся внесезонный павильон "Экзотариум"

14 февраля 2017, 15:41
В ростовском зоопарке состоялось торжественное открытие нового отапливаемого павильона "Экзотариум", сообщает корреспондент RostovGazeta с места событий.

"Внесезонность – это цель, к которой мы идем. Зимой посетители ростовского зоопарка смогут не только покататься на санках, но и посетить новый отапливаемый слоновник, аквариум, террариум, а теперь и экзотариум", – пояснил директор ростовского зоопарка Александр Жадобин.

Особенностью нового павильона является то, что в нем собраны экзотические животные: агамы, морские свинки, несколько видов попугаев, африканские скунсы, полосатые мыши, агути и пака.

По словам Жадобина, в планах этого года – открытие следующего внесезонного павильона, инсектария, где будут собраны грызуны, а также различные виды тараканов и беспозвоночных.

Материалы по теме
Новорождённого зубрёнка зоопарк Ростова покажет летомСемейную пару шимпанзе в ростовском зоопарке посадят за стеклоЗимний павильон для обезьян откроют в ростовском зоопарке.
#Новости#Анастасия Жирнякова#Общество
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00