В ростовском зоопарке открылся внесезонный павильон "Экзотариум"

"Внесезонность – это цель, к которой мы идем. Зимой посетители ростовского зоопарка смогут не только покататься на санках, но и посетить новый отапливаемый слоновник, аквариум, террариум, а теперь и экзотариум", – пояснил директор ростовского зоопарка Александр Жадобин.