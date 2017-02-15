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В Ростовской области материнский капитал получили 264 мужчины

15 февраля 2017, 14:22
В Ростовской области 264 мужчины получили материнский капитал с начала действия программы, сообщает в среду администрация Волгодонска.

"С 2014 года число пап, получивших сертификаты, увеличилось более чем в два раза. Всего за время существования программы было выдано 198 тысяч сертификатов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что маткапиталом распорядились 206 мужчин. Половина из них потратили его на улучшение жилищных условий на сумму почти 40 миллионов рублей.

В текущем году размер маткапитала составляет более 453 тысяч рублей.

Напомним, сертификат может получить мужчина, если он является гражданином РФ и единственным усыновителем ребенка, а также в случае смерти или лишения родительских прав матери ребенка.

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