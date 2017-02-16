Аренда малогабаритного жилья в Ростове подорожала на 3,8%

По этому показателю столица ЮФО оказалась на 15-м месте среди других крупных городов страны. Так, в Краснодаре арендная ставка в сегменте малогабаритного жилья превысила 12,8 тысячи рублей в месяц, увеличившись за год на 12,4%. В Ставрополе, напротив, студии и малометражные квартиры упали в цене на 5,7% до 8,7 тысячи рублей в месяц.