Аренда малогабаритного жилья в Ростове подорожала на 3,8%

Средняя стоимость месяца аренды студии или однокомнатной квартиры меньше 32 квадратных метров составляет в Ростове-на-Дону 12,2 тысячи рублей.
По этому показателю столица ЮФО оказалась на 15-м месте среди других крупных городов страны. Так, в Краснодаре арендная ставка в сегменте малогабаритного жилья превысила 12,8 тысячи рублей в месяц, увеличившись за год на 12,4%. В Ставрополе, напротив, студии и малометражные квартиры упали в цене на 5,7% до 8,7 тысячи рублей в месяц.
Средняя ставка по всем исследованным городам превысила 11,4 рублей в месяц, годовой прирост составил 1,3%.
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