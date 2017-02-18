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Posted 18 февраля 2017, 10:33

Published 18 февраля 2017, 10:33

Modified 1 октября, 15:10

Updated 1 октября, 15:10

Ребенок пострадал в столкновении авто с фурой под Ростовом

18 февраля 2017, 10:33
В Ростовской области в субботу на дороге М-4 "Дон" авто столкнулось с фурой, пострадал ребенок, сообщает региональное УГИБДД.

"Водитель "ВАЗ-2114" столкнулся с грузовиком Scania, который двигался в попутном направлении", - говорится в сообщении.

Уточняется, что получил травмы восьмилетний мальчик. Его доставили в медучреждение. В момент аварии ребенок находился в детском кресле. По факту случившегося проводится проверка.

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