Продажу вейпов через Интернет не будут запрещать в Ростовской области

"Учитывая, что наши умельцы опережают любую законодательную мысль, ограничения должны быть адекватны этой изобретательности. Невозможно на 100% ограничить что бы то ни было, но есть вещи, которые поддаются госрегулированию – когда запретили алкоголь, также появились сайты, его продающие, но случаев таких продаж намного меньше", - считает Ищенко.