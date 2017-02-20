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Продажу вейпов через Интернет не будут запрещать в Ростовской области

20 февраля 2017, 18:08
Запрет на продажу электронных сигарет (вейпов) через Интернет не нужен, главное - ограничить свободную прожду несовершеннолетним, считает председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

"Учитывая, что наши умельцы опережают любую законодательную мысль, ограничения должны быть адекватны этой изобретательности. Невозможно на 100% ограничить что бы то ни было, но есть вещи, которые поддаются госрегулированию – когда запретили алкоголь, также появились сайты, его продающие, но случаев таких продаж намного меньше", - считает Ищенко.

Как минимум ограничения должны повторять запрет на курение табака в обычном формате, добавил он.

"Главное - ограничить доступ в широкой продаже вейпов несовершеннолетним", - пояснил Ищенко свою позицию.

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#Новости#Алина Андреева#Общество
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