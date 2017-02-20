Проект по защите бизнеса от проверок "Набат" заработает с апреля 2017 г

В приложении предприниматели смогут проверить законность проверки контрольно-надзорными органами и получить пошаговую рекомендацию, как действовать бизнесу в том или ином случае.
"Сейчас работает call-центр, проходит пилотная апробация проекта, но специалистов по профилям пока нет, за исключением полицейских проверок. Проект запускаем 30 марта", — отметил Хуруджи.
По его словам, для полноценного запуска проекта необходимо было получить от властей перечень всевозможных проверок бизнеса, проводимых в Ростовской области, и заключить договоры со всеми экспертными организациями.