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Проект по защите бизнеса от проверок "Набат" заработает с апреля 2017 г

20 февраля 2017, 08:25
Пилотный проект по защите предпринимателей Ростовской области от незаконных проверок "Набат" заработает с 30 марта этого года, сообщил RostovGazeta уполномоченный по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей, Александр Хуруджи.

В приложении предприниматели смогут проверить законность проверки контрольно-надзорными органами и получить пошаговую рекомендацию, как действовать бизнесу в том или ином случае.

"Сейчас работает call-центр, проходит пилотная апробация проекта, но специалистов по профилям пока нет, за исключением полицейских проверок. Проект запускаем 30 марта", — отметил Хуруджи.

По его словам, для полноценного запуска проекта необходимо было получить от властей перечень всевозможных проверок бизнеса, проводимых в Ростовской области, и заключить договоры со всеми экспертными организациями.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Экономика
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