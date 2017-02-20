Ростовчанка потребовала запретить контактные зоопарки

"Животных содержат в торговых центрах на кафельном полу при искусственном освещении. Посетители часто их роняют, поэтому животные получают травмы", - говорится в сообщении.

Ростовчанка уточнила, что заболевших обитателей центров пускают на корм хищникам или сжигают. Также она предложила выводить детей в лесные зоны, если им хочется посмотреть на животных.

Автор привела пример, что в других странах к обитателям подобных центров относятся гуманно.

На момент понедельника 12.15 мск обращение поддержали более 560 человек.

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