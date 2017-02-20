rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовчанка потребовала запретить контактные зоопарки

20 февраля 2017, 12:19
Жительница Ростова-на-Дону создала петицию, в которой потребовала запретить контактные зоопарки из-за жестокого обращения с животными, обращение появилось на сайте "Change.org".

"Животных содержат в торговых центрах на кафельном полу при искусственном освещении. Посетители часто их роняют, поэтому животные получают травмы", - говорится в сообщении.

Ростовчанка уточнила, что заболевших обитателей центров пускают на корм хищникам или сжигают. Также она предложила выводить детей в лесные зоны, если им хочется посмотреть на животных.

Автор привела пример, что в других странах к обитателям подобных центров относятся гуманно.

На момент понедельника 12.15 мск обращение поддержали более 560 человек.

р1

Вы считаете необходимым запретить контактные зоопарки?
Материалы по теме
Поголовье слонов ростовского зоопарка будет увеличиватьсяПоказательные кормления обитателей "Экзотариума" пройдут в зоопарке Ростова
#Новости#Илья Ульянов#Происшествия#Опросы
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00