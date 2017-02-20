Суд Ростова оставил в силе приговор студентам, выкопавшим труп

В ноябре 2014 года Анастасия Бурлакова, Константин Задвинский, а также несовершеннолетняя студентка ветеринарного факультета Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления на кладбище Новочеркасска выкопали труп пенсионерки. Из черепа и кистей умершей они намеревались смастерить пепельницу. Бурлакова и Задвинский получили по три года лишения свободы в колонии-поселении, а несовершеннолетняя - 2,5 года условно.