rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Суд Ростова оставил в силе приговор студентам, выкопавшим труп

20 февраля 2017, 12:47
Областной суд Ростова-на-Дону отклонил гражданский иск осужденных студентов из Новочеркасска, выкопавших труп 84-летней женщины, по выплате морального вреда пострадавшим в размере 900 тысяч рублей, рассказал RostovGazeta представитель суда.

"Областной суд отклонил апелляцию, поданную осужденными о выплате морального вреда. По решению суда студенты обязаны выплатить штраф пострадавшей стороне в размере 900 тысяч рублей", - сообщил сотрудник ведомства.

В ноябре 2014 года Анастасия Бурлакова, Константин Задвинский, а также несовершеннолетняя студентка ветеринарного факультета Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления на кладбище Новочеркасска выкопали труп пенсионерки. Из черепа и кистей умершей они намеревались смастерить пепельницу. Бурлакова и Задвинский получили по три года лишения свободы в колонии-поселении, а несовершеннолетняя - 2,5 года условно.

Вы считаете приговор справедливым?
Материалы по теме
Ростовский суд оштрафовал студентов, выкопавших труп старушки
#Новости#Тат Гаспарян#Общество#Опросы
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00