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Электронные сигареты в Ростовской области продают даже 12-летним – ЗС

21 февраля 2017, 16:18
Электронные сигареты в Ростовской области свободно продают несовершеннолетним, сообщает региональное Законодательное собрание.

"В Ростове и области появилось множество точек по реализации курительных устройств и смесей, в которых купить их может любой желающий, независимо от возраста", - сказано в сообщении.

Отмечается, что проект закона о запрете продажи вейпов существует, но, по мнению ростовских парламентариев, он залежался на полке. Для борьбы с продажей электронных сигарет необходим четкий федеральный закон.

Напомним, ранее сообщалось, что донские депутаты выступили с предложением приравнять вейпы к обычному табаку.

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Стоит ли приравнивать вейпы к обычным сигаретам?
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#Новости#Ростовская область#Татьяна Уляшова#Общество#Опросы
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