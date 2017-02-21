Электронные сигареты в Ростовской области продают даже 12-летним – ЗС

"В Ростове и области появилось множество точек по реализации курительных устройств и смесей, в которых купить их может любой желающий, независимо от возраста", - сказано в сообщении.
Отмечается, что проект закона о запрете продажи вейпов существует, но, по мнению ростовских парламентариев, он залежался на полке. Для борьбы с продажей электронных сигарет необходим четкий федеральный закон.
Напомним, ранее сообщалось, что донские депутаты выступили с предложением приравнять вейпы к обычному табаку.
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