rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля 2017, 13:09

Published 21 февраля 2017, 13:09

Modified 1 октября, 15:19

Updated 1 октября, 15:19

На отсутствие уличного освещения пожаловались жители Болгарстроя в Ростове

21 февраля 2017, 13:09
На отсутствие уличных фонарей после передачи освещения в муниципальную собственность пожаловались жители микрорайона Болгарстрой в Ростове-на-Дону, сообщается в разделе благоустройства на сайте горадминистрации.

"Систему уличного освещения в микрорайоне признали безхозной и передали муниципалитету еще в ноябре прошлого года, но до сих пор не горят фонари возле ряда многоквартирных домов района", - сказано в сообщении.

На 16.00 мск во вторник ответа от властей не поступило.

р3

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика