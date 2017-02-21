Ростовской области необходимы платные вытрезвители – МВД

"Я продолжаю настаивать на создании медицинских вытрезвителей, и, наверное, сотрудники медучреждений меня поддержат. Мы не должны доставлять людей в состоянии алкогольного опьянения в приемные покои наших больниц, укладывать их рядом на койку к людям, которые отходят от наркоза, например", - пояснил он.
Ларионов добавил, что такие учреждения уже работают в ряде регионов. Он считает, что вполне возможно организовать создание медицинских вытрезвителей на платной основе.
В 2016 году 814 человек в состоянии алкогольного опьянения были доставлены в медучреждения Ростовской области, по данным Ларионова.