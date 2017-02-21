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Ростовской области необходимы платные вытрезвители – МВД

21 февраля 2017, 15:13
В Ростовской области необходимо создать платные вытрезвители, считает начальник ГУ МВД РФ по Ростовской области Андрей Ларионов.

"Я продолжаю настаивать на создании медицинских вытрезвителей, и, наверное, сотрудники медучреждений меня поддержат. Мы не должны доставлять людей в состоянии алкогольного опьянения в приемные покои наших больниц, укладывать их рядом на койку к людям, которые отходят от наркоза, например", - пояснил он.

Ларионов добавил, что такие учреждения уже работают в ряде регионов. Он считает, что вполне возможно организовать создание медицинских вытрезвителей на платной основе.

В 2016 году 814 человек в состоянии алкогольного опьянения были доставлены в медучреждения Ростовской области, по данным Ларионова.

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#Новости#Алина Андреева#Общество
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