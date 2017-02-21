Ростовской области необходимы платные вытрезвители – МВД

"Я продолжаю настаивать на создании медицинских вытрезвителей, и, наверное, сотрудники медучреждений меня поддержат. Мы не должны доставлять людей в состоянии алкогольного опьянения в приемные покои наших больниц, укладывать их рядом на койку к людям, которые отходят от наркоза, например", - пояснил он.