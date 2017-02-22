Парамоновские склады в Ростове могут лишится статуса культурного наследия

"Я обратился к губернатору Ростовской области, чтобы снять с них (Парамоновских складов - прим.ред.) статус объекта культурного наследия. В принципе это возможно, будем заниматься", - говорит Кушнарев.
Градоначальник назвал склады "сараями" и настроен решительно в борьбе с ними. "Я бы решал эту проблему кардинально. Мы говорим, что склады - это памятник архитектуры, но, к сожалению, кроме разрухи и руин мы там ничего не видим", - отметил он.
По словам Кушнарева, Парамановоские склады находятся в собственности у ООО "Альянс-М". По данным СМИ, на их месте планируется снести постройки, а на их месте построить гостиницы и экспозиционные залы. Ранее жители города предложили склады сохранить и разбить в них оранжереи, обустроить площадку для выставочно-ярмарочной деятельности, создать чайные и антикварные лавки.