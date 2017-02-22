Парамоновские склады в Ростове могут лишится статуса культурного наследия

Градоначальник назвал склады "сараями" и настроен решительно в борьбе с ними. "Я бы решал эту проблему кардинально. Мы говорим, что склады - это памятник архитектуры, но, к сожалению, кроме разрухи и руин мы там ничего не видим", - отметил он.