Реконструкцию центрального собора Ростова завершат до конца года

Кушнарев отметил, что колокольня собора также требует ремонта. "В этом году мы решили его не затевать, потому что его сложно будет завершить к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Есть еще и финансовая сторона вопроса. Реконструкция собора осуществляется за счет пожертвований граждан, мы не можем расходовать бюджетные средства, поэтому пока нужно эти деньги собрать", — поясняет он.