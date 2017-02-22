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Реконструкцию центрального собора Ростова завершат до конца года

22 февраля 2017, 16:28
Реставрация Кафедрального собора Пресвятой Богородицы около Центрального рынка города Ростова-на-Дону завершится до конца этого года, сообщил на пресс-конференции во вторник глава городской администрации Виталий Кушнарев.

"Это объект знаковый для нашего города, исторический. Его реконструкцию мы намерены завершить к январю 2018 года", — говорит Кушнарев.

По словам градоначальника, сейчас завершаются ремонтные работы по фасаду здания, смонтированы леса для внутренней отделки, приступают к росписи церкви.

Кушнарев отметил, что колокольня собора также требует ремонта. "В этом году мы решили его не затевать, потому что его сложно будет завершить к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Есть еще и финансовая сторона вопроса. Реконструкция собора осуществляется за счет пожертвований граждан, мы не можем расходовать бюджетные средства, поэтому пока нужно эти деньги собрать", — поясняет он.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Общество
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