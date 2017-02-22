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Спад рождаемости в Ростовской области затянется до 2026 года

22 февраля 2017, 16:37
Прогнозируется спад рождаемости в Ростовской области из-за низкой рождаемости в 90-е годы, рассказал заместитель губернатора Ростовской области по вопросам социального развития Сергей Бондарев.

"2014 и 2015 годы были для области рекордными по рождаемости, рождалось более 51 тысячи человек в год, и таких рекордов не было более 30 лет. В 2016 году есть небольшой спад – официальных данных еще нет, но мы прогнозируем уменьшение на 1900 человек. Мы видим, что эта тенденция будет продолжаться до 2026 года", - считает он.

Рост рождаемости в 2016 году, по данным Бондарева, был только в 11 территориях, а всего в области муниципальных образований 55. Спад рождаемости связан с тем, что в 90-е годы рождалось мало детей, это так называемая демографическая яма, при этом девочек рождалось меньше, чем мальчиков, пояснил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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#Новости#Алина Андреева#Общество
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