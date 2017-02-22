Спад рождаемости в Ростовской области затянется до 2026 года

"2014 и 2015 годы были для области рекордными по рождаемости, рождалось более 51 тысячи человек в год, и таких рекордов не было более 30 лет. В 2016 году есть небольшой спад – официальных данных еще нет, но мы прогнозируем уменьшение на 1900 человек. Мы видим, что эта тенденция будет продолжаться до 2026 года", - считает он.