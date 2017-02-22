Строительство "Гандбол-Арены" начнется в Ростове не раньше 2018 г

Строительство нового стадиона "Гандбол-Арена" на левом берегу начнется в городе Ростове-на-Дону не ранее, чем после завершения Чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщил на пресс-конференции во вторник глава городской администрации Виталий Кушнарев.

"Мы создаем спортивный кластер в левобережной зоне города. Там появится участок для строительства гандбольного дворца. Я обратился с инициативой к руководству группы компаний "Агроком", чтобы эту арену построить, но не раньше, чем после завершения чемпионата", - отметил Кушнарев. По его словам, для арены уже выделили земельный участок в 2 гектара около нового футбольного стадиона. Предполагается, что парковка у двух объектов будет общей. Власти намерены построить гандбольный стадион в ближайшие годы.