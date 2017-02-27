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Posted 27 февраля 2017, 10:04

Published 27 февраля 2017, 10:04

Modified 1 октября, 15:01

Updated 1 октября, 15:01

Под Ростовом построят фабрику по производству махровых изделий за 1 млрд

27 февраля 2017, 10:04
В Донецке Ростовской области запланировано возвести фабрику по производству текстильных и махровых изделий, стоимость работ составит 1,1 миллиарда рублей, сообщает в понедельник правительство региона.

Соглашение о реализации проекта было подписано в понедельник главой региона и директором компании "Рапира".

"Для осуществления проекта был приобретен участок земли площадью почти шесть гектаров. На этой территории построят пять различных корпусов. Их общая площадь составит 8,5 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.

Завершить стройработы планируется к 2020 году. Для местных жителей появится 216 мест для работы.

Сейчас получены техусловия на присоединение к инженерным сетям.

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#Экономика#Новости
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