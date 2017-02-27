Под Ростовом построят фабрику по производству махровых изделий за 1 млрд

Posted 27 февраля 2017, 10:04
Published 27 февраля 2017, 10:04
Modified 1 октября, 15:01
Updated 1 октября, 15:01
Соглашение о реализации проекта было подписано в понедельник главой региона и директором компании "Рапира".
"Для осуществления проекта был приобретен участок земли площадью почти шесть гектаров. На этой территории построят пять различных корпусов. Их общая площадь составит 8,5 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
Завершить стройработы планируется к 2020 году. Для местных жителей появится 216 мест для работы.
Сейчас получены техусловия на присоединение к инженерным сетям.
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