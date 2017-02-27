rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовская область поднялась в рейтинге командных игровых видов спорта

27 февраля 2017, 09:08
Ростовская область заняла 10-е место в рейтинге регионов РФ, где лучше развиты популярные командные виды спорта, говорится в исследовании фонда "Петербургская политика".

В ежегодном исследовании представлены субъекты РФ, где хорошо развиты такие виды спорта, как футбол, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, баскетбол, волейбол, гандбол, регби и другие.

По сравнению с данными за 2015 год Ростовская область поднялась в данном рейтинге на 7 позиций, набрав свыше 26 тысячи баллов. Наиболее высокие оценки по видам спорта регион получил за успехи команд по футболу, гандболу, волейболу и регби.

В тройку лидеров данного рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Самыми неспортивными регионами страны оказались Чукотский и Ненецкий автономные округа, Магаданская область, Камчатский край и республики Тыва и Калмыкия.

р2

Материалы по теме
Ростовская команда заняла третье место на первенстве РФ по гиревому спортуВ Ростовской области на развитие спорта в 2017 г потратят 4,4 млрд
#Новости#Анна Петрова#Спорт
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00