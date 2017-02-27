Ростовская область поднялась в рейтинге командных игровых видов спорта

В ежегодном исследовании представлены субъекты РФ, где хорошо развиты такие виды спорта, как футбол, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, баскетбол, волейбол, гандбол, регби и другие.
По сравнению с данными за 2015 год Ростовская область поднялась в данном рейтинге на 7 позиций, набрав свыше 26 тысячи баллов. Наиболее высокие оценки по видам спорта регион получил за успехи команд по футболу, гандболу, волейболу и регби.
В тройку лидеров данного рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Самыми неспортивными регионами страны оказались Чукотский и Ненецкий автономные округа, Магаданская область, Камчатский край и республики Тыва и Калмыкия.
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