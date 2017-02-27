Ростовская область поднялась в рейтинге командных игровых видов спорта

По сравнению с данными за 2015 год Ростовская область поднялась в данном рейтинге на 7 позиций, набрав свыше 26 тысячи баллов. Наиболее высокие оценки по видам спорта регион получил за успехи команд по футболу, гандболу, волейболу и регби.

