Пять компаний внесли в "черный список" за плохой ремонт дорог в Ростове

Posted 28 февраля 2017, 15:05
Published 28 февраля 2017, 15:05
Modified 1 октября, 14:59
Updated 1 октября, 14:59
"В 2016 году не выполнили обязательства по контрактам около 5-6 подрядчиков. В их отношении ведется работа по внесению фирм в реестр недобросовестных подрядчиков, а это влечет за собой недопуск к процедуре торгов", – пояснил спикер.
Лиманов пояснил, что такая ситуация связана с выходом в аукционные торги фирм, неправильно оценивающих свои силы, не имеющих достаточных технологий и опыта работы в сфере ремонта дорог.
По его словам, нынешнее законодательство не предполагает возможности отбора фирм по опыту работы и ее качеству, что дает возможность неквалифицированным подрядчикам побеждать в торгах, предлагая на требуемые работы наиболее низкую цену.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]