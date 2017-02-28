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Posted 28 февраля 2017, 15:05

Published 28 февраля 2017, 15:05

Modified 1 октября, 14:59

Updated 1 октября, 14:59

Пять компаний внесли в "черный список" за плохой ремонт дорог в Ростове

28 февраля 2017, 15:05
Сразу несколько подрядчиков, в 2016 году не выполнивших свои обязательства по ремонту ростовских дорог должным образом, наказаны лишением права на участие в процедуре торгов, сообщил директор департамента автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения города Сергей Лиманов.

"В 2016 году не выполнили обязательства по контрактам около 5-6 подрядчиков. В их отношении ведется работа по внесению фирм в реестр недобросовестных подрядчиков, а это влечет за собой недопуск к процедуре торгов", – пояснил спикер.

Лиманов пояснил, что такая ситуация связана с выходом в аукционные торги фирм, неправильно оценивающих свои силы, не имеющих достаточных технологий и опыта работы в сфере ремонта дорог.

По его словам, нынешнее законодательство не предполагает возможности отбора фирм по опыту работы и ее качеству, что дает возможность неквалифицированным подрядчикам побеждать в торгах, предлагая на требуемые работы наиболее низкую цену.

#Экономика#Новости
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