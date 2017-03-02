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Posted 2 марта 2017, 14:54

Published 2 марта 2017, 14:54

Modified 1 октября, 15:37

Updated 1 октября, 15:37

Батайск стал антилидером по защите прав потребителей в Ростовской области

2 марта 2017, 14:54
Батайск попал в список отстающих районов Ростовской области в сфере защиты прав потребителей, сообщила начальник отдела услуг департамента потребительского рынка Татьяна Русанова.

"Согласно системе рейтинговых оценок органов местного самоуправления по обеспечению защиты прав потребителей, минимальные оценки в 2016 году получили город Батайск, а также Ремонтненский, Советский, Дубовский, Заветинский и Кагальницкий районы. Соответственно, их работа была признана неудовлетворительной", – перечислила она.

При этом еще 33 муниципальных образования оцениваются удовлетворительно, еще 16 – эффективно.

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