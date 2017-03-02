Связь вероятности измен и поведения в постели девушек выяснили ученые

Posted 1 марта 2017, 22:19
Published 1 марта 2017, 22:19
Modified 1 октября, 14:35
Updated 1 октября, 14:35
"В результате исследований выяснилось, что девушки, которые имитируют оргазм, больше склонны к связям на стороне, чем их честные подруги", - сказано в сообщении.
При опросе парней спрашивали, как часто, по их мнению, получали удовлетворение их половины, потом девушек спрашивали, сколько раз на самом деле они испытывали оргазм. После этого выясняли, способны ли опрашиваемые девушки на измену.
Оказалось, что притворство в сексуальной жизни тесно связано с вероятностью измены.
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