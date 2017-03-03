Бездомных собак в Ростове начнут отлавливать не раньше апреля

В конце февраля жители Ленинского района Ростова разместили в сети Интернет жалобу на огромную свору бездомных собак, из-за которой страшно выйти на улицу и невозможно спать по ночам в связи с лаем. Зоозащитники и администраторы службы отлова сообщили RostovGazeta, что последний аукцион на отлов со стороны администрации проводился в 2015 году.