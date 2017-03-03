Бездомных собак в Ростове начнут отлавливать не раньше апреля

"Аукцион на заключение контракта по отлову безнадзорных животных планируется разместить в первой декаде марта 2017 года. По итогам процедуры торгов во 2 квартале будет заключен контракт, согласно которому подрядной организацией будет обеспечено систематическое проведение работ по отлову безнадзорных животных", – сообщила она.
По ее словам, администрацией города Ростова-на-Дону на проведение мероприятий в сфере регулирования численности безнадзорных животных в 2017 году выделены средства из городского бюджета в размере 10,4 миллиона рублей.
В конце февраля жители Ленинского района Ростова разместили в сети Интернет жалобу на огромную свору бездомных собак, из-за которой страшно выйти на улицу и невозможно спать по ночам в связи с лаем. Зоозащитники и администраторы службы отлова сообщили RostovGazeta, что последний аукцион на отлов со стороны администрации проводился в 2015 году.
Давыдова подтвердила, что до 1 января 2016 года подобный контракт был, и мероприятия по отлову безнадзорных животных проводились в плановом порядке. Причин, по которым он не заключался в 2016 году, она не озвучила.
Горожане уже сейчас могут оставить заявку в МКУ "ЦБЖ", указав данные заявителя, место и причину отлова животных.