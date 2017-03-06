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Новостройки подорожали в Ростовской области

6 марта 2017, 11:30
В Ростовской области цены на квадратный метр в новостройках в 2016 году составили в среднем 55,1 тысячи рублей, подсчитали аналитики портала "Мир квартир".

По сравнению с данными за 2015 год стоимость квартир в новостройках выросла на 2,2%. По величине стоимости "квадрата" Ростовская область оказалась на 21-м месте в России. Самые дорогие новостройки оказались в Москве (в среднем 205,9 тысячи рублей за метр), Санкт-Петербурге (103,8 тысячи рублей) и в Крыму (85,5 тысячи рублей).

В минувшем году больше всего цены на новостройки выросли в Республике Татарстан (на 10,1%, Архангельской и Кемеровской областях (8,7 и 8,2% соответственно). Самое большое снижение цен зафиксировано аналитиками в Оренбургской области, где квадратный метр на первичном рынке подешевел на 14,8%.

Средняя стоимость "квадрата" новостроек по России превысила 59,3 тысячи рублей, сократившись за год на 2,3%.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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