Новостройки подорожали в Ростовской области

По сравнению с данными за 2015 год стоимость квартир в новостройках выросла на 2,2%. По величине стоимости "квадрата" Ростовская область оказалась на 21-м месте в России. Самые дорогие новостройки оказались в Москве (в среднем 205,9 тысячи рублей за метр), Санкт-Петербурге (103,8 тысячи рублей) и в Крыму (85,5 тысячи рублей).

