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Пловчиха из Волгодонска Юлия Ефимова прошла допинг-контроль в Сиднее

6 марта 2017, 11:32
Спортсменка из Ростовской области Юлия Ефимова дважды прошла допинг-контроль в рамках Открытого чемпионата Нового Южного Уэльса по плаванию в Австралии, об этом девушка рассказала в своем Facebook.

Спортсменка также опубликовала фотографию "самого позитивного допинг-офицера". Специалист антидопинговой комиссии даже включил гимн России, когда наши спортсмены пришли на допинг-тест после соревнований.

Напомним, что в марте 2016 года Юлия оказалась в центре "мельдониевого" скандала, став жертвой психологической травли накануне Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Во время финального заплыва на стометровке брассом болельщики с трибун освистали волгодонскую спортсменку, а в ходе церемонии награждения американская соперница демонстративно проигнорировала Ефимову. Впрочем, это не помешало пловчихе взять второе олимпийское "серебро".

По словам Юлии, процедуру проверки проводила Австралийская спортивная антидопинговая служба. Все спортсмены, вошедшие в первую российскую команду по плаванию Efimova Team - спортсмены Вера Калашникова и Андрей Николаев также успешно прошли допинг-тесты.

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#Новости#Анна Петрова#Спорт
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