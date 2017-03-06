Пловчиха из Волгодонска Юлия Ефимова прошла допинг-контроль в Сиднее

Спортсменка также опубликовала фотографию "самого позитивного допинг-офицера". Специалист антидопинговой комиссии даже включил гимн России, когда наши спортсмены пришли на допинг-тест после соревнований.
Напомним, что в марте 2016 года Юлия оказалась в центре "мельдониевого" скандала, став жертвой психологической травли накануне Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Во время финального заплыва на стометровке брассом болельщики с трибун освистали волгодонскую спортсменку, а в ходе церемонии награждения американская соперница демонстративно проигнорировала Ефимову. Впрочем, это не помешало пловчихе взять второе олимпийское "серебро".
По словам Юлии, процедуру проверки проводила Австралийская спортивная антидопинговая служба. Все спортсмены, вошедшие в первую российскую команду по плаванию Efimova Team - спортсмены Вера Калашникова и Андрей Николаев также успешно прошли допинг-тесты.
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