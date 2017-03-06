Пловчиха из Волгодонска Юлия Ефимова прошла допинг-контроль в Сиднее

Напомним, что в марте 2016 года Юлия оказалась в центре "мельдониевого" скандала, став жертвой психологической травли накануне Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Во время финального заплыва на стометровке брассом болельщики с трибун освистали волгодонскую спортсменку, а в ходе церемонии награждения американская соперница демонстративно проигнорировала Ефимову. Впрочем, это не помешало пловчихе взять второе олимпийское "серебро".

