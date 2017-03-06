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Posted 6 марта 2017, 14:24

Published 6 марта 2017, 14:24

Modified 1 октября, 15:37

Updated 1 октября, 15:37

Свыше 130 т мимозы ввезут через южные таможни из Абхазии к 8 Марта

6 марта 2017, 14:24
Свыше 130 тонн мимозы планируют поставить из Абхазии в южные регионы России к Международному женскому дню, сообщает Южное таможенное управление.

"В этом году поставка мимозы началась несколько позже обычного из-за холодов, но уже сейчас через сочинскую таможню провезли 80 тонн душистых цветов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что не все поставщики соблюдают таможенное законодательство и с конца февраля сотрудники ведомства завели 3 административных дела за нарушения при перевозке мимозы.

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