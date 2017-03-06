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Posted 6 марта 2017, 06:48

Published 6 марта 2017, 06:48

Modified 1 октября, 14:03

Updated 1 октября, 14:03

Туристам в Ростовской области на Масленицу не хватало туалетов

6 марта 2017, 06:48
Туристам, посетившим праздник Масленицы в Новочерскасске, пришлось нелегко в связи с недостаточным количеством санитарных точек на празднике, сообщил руководитель проектов "Путешествие в Россию: Юг" и "Танаис" Николай Судоргин.

"Туристические компании пожаловались, что в Новочеркасске во время проведения Масленицы было 17 тысяч туристов и всего 8 общественных туалетов", – сообщил он.

Особенно тяжело выстаивать в очередях пожилым людям, подчеркнул спикер. В связи с этим, по его словам, в будущем необходимо прорабатывать организационные моменты более тщательно.

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