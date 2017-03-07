Ростовчанина осудили на 19 лет за контрабанду 4 кг наркотиков из Китая

"Суд установил, что в 2014 году фигурант договорился со знакомым о том, что последний будет почтой присылать наркотики из Китая. Далее осужденный хотел сбывать запрещенные вещества в Ростовской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что фигурант договорился с несколькими гражданами, что за вознаграждение они будут получать посылки и передавать ему. При этом они ничего не знали о наркотиках.
За год было направлено пять посылок с четырьмя килограммами наркотиков. В 2015 году фигурант был задержан. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
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