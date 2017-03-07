rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовчанина осудили на 19 лет за контрабанду 4 кг наркотиков из Китая

7 марта 2017, 09:02
В Ростове-на-Дону суд приговорил к 19 годам заключения мужчину за контрабанду 4 килограммов синтетических наркотиков из КНР, сообщает в понедельник региональная прокуратура.

"Суд установил, что в 2014 году фигурант договорился со знакомым о том, что последний будет почтой присылать наркотики из Китая. Далее осужденный хотел сбывать запрещенные вещества в Ростовской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фигурант договорился с несколькими гражданами, что за вознаграждение они будут получать посылки и передавать ему. При этом они ничего не знали о наркотиках.

За год было направлено пять посылок с четырьмя килограммами наркотиков. В 2015 году фигурант был задержан. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

р1

Материалы по теме
Треть наркоманов Ростовской области незаконно добывает наркотики Экс-организатор наркопритона на Дону снова попался на сбыте наркотиков
#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00