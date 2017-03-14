Младенческая смертность в Ростовской области выросла в январе на 22%

По сравнению с данными за январь 2016 года младенческая смертность в регионе выросла на 22,2%. На тысячу родившихся малышей приходится 8 умерших младенцев. Кроме того, в Ростовской области отмечается самый высокий уровень смертности среди детей до года в ЮФО.