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Младенческая смертность в Ростовской области выросла в январе на 22%

14 марта 2017, 13:04
В январе на территории Ростовской области по разным причинам скончались 33 ребенка до года, говорится в отчете Росстата.

По сравнению с данными за январь 2016 года младенческая смертность в регионе выросла на 22,2%. На тысячу родившихся малышей приходится 8 умерших младенцев. Кроме того, в Ростовской области отмечается самый высокий уровень смертности среди детей до года в ЮФО.

Всего в России в январе скончались 792 малыша, которым еще не исполнился год. Смертность среди младенцев сократилась в среднем по России на 20%.

Напомним, что в январе в Ростовской области было зафиксировано резкое снижение рождаемости. Пол сравнению с январем 2016 года рождаемость упала на 9%.

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#Новости#Анна Петрова#Общество
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