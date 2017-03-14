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Posted 14 марта 2017, 12:32

Published 14 марта 2017, 12:32

Modified 1 октября, 14:55

Updated 1 октября, 14:55

Начальником штаба в ЮВО стал Герой РФ

14 марта 2017, 12:32
Начальником штаба Южного военного округа назначили Героя России генерал-лейтенанта Михаила Теплинского, эти сведения размещены на сайте ведомства.

"Теплинский прошел всю карьерную лестницу в ВДВ, успев поработать на всех должностях от комвзвода до начальника штаба", - сказано в сообщении.

С 2009 по 2015 годы был начальником штаба и командующим армией в Восточном и Западном ВО. Звание Героя России получил в 1995 году за проявленное мужество при выполнении спецзадания еще будучи лейтенантом. Имеет ряд госнаград.

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