Начальником штаба в ЮВО стал Герой РФ

Posted 14 марта 2017, 12:32
Published 14 марта 2017, 12:32
Modified 1 октября, 14:55
Updated 1 октября, 14:55
"Теплинский прошел всю карьерную лестницу в ВДВ, успев поработать на всех должностях от комвзвода до начальника штаба", - сказано в сообщении.
С 2009 по 2015 годы был начальником штаба и командующим армией в Восточном и Западном ВО. Звание Героя России получил в 1995 году за проявленное мужество при выполнении спецзадания еще будучи лейтенантом. Имеет ряд госнаград.
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