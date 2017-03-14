Почти 80 человек не могут сдать экзамены для управления УК в Ростовской обл

"Квалификационные экзамены прошли 1100 человек, но успешно справилось только 807, несмотря на то, что законодательство позволяет бесконечное количество раз сдавать квалификационный экзамен. В области есть 76 бедолаг, которые не могут сдать его уже по нескольку раз", - подытожил он.