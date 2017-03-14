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Почти 80 человек не могут сдать экзамены для управления УК в Ростовской обл

14 марта 2017, 16:59
Квалификационные экзамены для лицензирования управляющей компании 76 человек не могут сдать уже по нескольку раз, заявил начальник Государственной жилищной инспекции Ростовской области Павел Асташев.

"Квалификационные экзамены прошли 1100 человек, но успешно справилось только 807, несмотря на то, что законодательство позволяет бесконечное количество раз сдавать квалификационный экзамен. В области есть 76 бедолаг, которые не могут сдать его уже по нескольку раз", - подытожил он.

Этот экзамен необходимо сдать руководителю УК для получения лицензии на управление в области ЖКХ.
В области достаточно высокий процент отказов в предоставлении лицензии, в 2015 году активно шла кампания лицензирования, и 84 компании получили отказы, по данным Асташева. Действие 2 лицензий прекращено в связи с ликвидацией юрлиц.

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