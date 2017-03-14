Выставка женских журналов прошлого века открылась в Ростове

Posted 14 марта 2017, 13:57
Published 14 марта 2017, 13:57
Modified 1 октября, 14:16
Updated 1 октября, 14:16
"Среди экспонатов - дореволюционные журналы с тенденциями моды тех времен, советские издания, посвященные женщинам-труженицам, и модная пресса 50-60-х годов прошлого столетия", - сказано в сообщении.
Кроме того, на выставке представлены украшения, аксессуары и прочие милые женские безделушки из прошлого.
Уточняется, что выставка будет работать до 30 апреля.
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