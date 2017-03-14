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Жители Ростовской области стали на 10% чаще жаловаться в Роспотребнадзор

14 марта 2017, 18:16
Количество обращений жителей Ростовской области в Роспотребнадзор увеличилось на 10% за 2016 год, рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области Наталья Живая.

"В управление и его территориальные отделы в 2016 году поступило почти 8 тысяч обращений граждан. Отмечается рост в 10% по сравнению с 2015 годом", - уточнила она.

Наибольшее число жалоб, по данным Живой, поступают на нарушение прав потребителей в сфере розничной торговли, это почти 50% от числа поступивших жалоб. На втором месте сфера финансовых услуг (почти 15% от поступивших жалоб).

Управлением в 2016 году проведено более 3,6 тысячи проверок, по их результатам выявлено более 10 тысяч нарушений и составлено 4,5 тысяч протоколов, наложено штрафов на 25 миллионов рублей.

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#Новости#Алина Андреева#Происшествия
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