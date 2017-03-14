Жители Ростовской области стали на 10% чаще жаловаться в Роспотребнадзор

"В управление и его территориальные отделы в 2016 году поступило почти 8 тысяч обращений граждан. Отмечается рост в 10% по сравнению с 2015 годом", - уточнила она.
Наибольшее число жалоб, по данным Живой, поступают на нарушение прав потребителей в сфере розничной торговли, это почти 50% от числа поступивших жалоб. На втором месте сфера финансовых услуг (почти 15% от поступивших жалоб).
Управлением в 2016 году проведено более 3,6 тысячи проверок, по их результатам выявлено более 10 тысяч нарушений и составлено 4,5 тысяч протоколов, наложено штрафов на 25 миллионов рублей.