rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Тагароге реконструкция здания будущего музея Раневской начнется в 2017 г

16 марта 2017, 09:52
В Таганроге Ростовской области в текущем году планируется начать реконструкцию здания, где расположится музей Фаины Раневской, сообщает горадминистрация.

"В данный момент идет формирование проектно-сметной документации для реконструкции. Работы запланировано завершить в течение года", - говорится в сообщении.

После этого здание дома Раневской передадут литературному историко-архитектурному музею-заповеднику.

Уточняется, что сейчас музей занимается подготовкой и реставрацией экспонатов. Учреждение будет охватывать весь жизненный путь актрисы. Сейчас он насчитывает свыше 500 предметов.

Кроме того, музейщики обратились к старым еврейским семьям с просьбой поделиться предметами быта для воссоздания атмосферы дома.

р1

Вы часто ходите в музеи?
Материалы по теме
Донской музей-заповедник Шолохова стал лучшим в РФ в событийном туризмеМузыкально-гастрономический фестиваль "ДонФест" состоится в Ростове
#Новости#Илья Ульянов#Общество#Опросы
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00