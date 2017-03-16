В Тагароге реконструкция здания будущего музея Раневской начнется в 2017 г

"В данный момент идет формирование проектно-сметной документации для реконструкции. Работы запланировано завершить в течение года", - говорится в сообщении.

После этого здание дома Раневской передадут литературному историко-архитектурному музею-заповеднику.

Уточняется, что сейчас музей занимается подготовкой и реставрацией экспонатов. Учреждение будет охватывать весь жизненный путь актрисы. Сейчас он насчитывает свыше 500 предметов.

Кроме того, музейщики обратились к старым еврейским семьям с просьбой поделиться предметами быта для воссоздания атмосферы дома.

Вы часто ходите в музеи?