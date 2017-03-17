Ростовский депутат обжалует штраф за митинг

"Очень неприятно, когда ты защищаешь дольщиков, людей, которым зарплату не платят, а тебя за это еще и штрафуют. Президент прокурорам сказал – следите за тем, чтобы вовремя выплачивалась зарплата, а меня штрафуют за то, что я поднял вопрос о том, что людям зарплату не платят", - считает Бессонов.

Парламентарий добавил, что дольщики и шахтеры во время митинга в ноябре пожаловались на невыплату заработной платы.