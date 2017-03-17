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Ростовский депутат обжалует штраф за митинг

17 марта 2017, 09:01
Депутат Законодательного собрания и член фракции КПРФ Евгений Бессонов подал в Ростовский областной суд апелляцию, он не собирается выплачивать назначенный Пролетарским судом штраф в размере 10 тысяч рублей за нарушение порядка во время митинга, рассказал RostovGazeta Бессонов.

"Меня даже не оповестили о том, что меня судят. В решении суда написано, что куда-то они по электронной почте направили документы. Я не знал об этом, как вдруг, 3 марта с моего счета снимают 10 тысяч рублей, лишь после мне стало ясно, что происходит", - говорит Бессонов.

Когда точно состоится слушание по делу Бессонова – пока неизвестно. По словам депутата, все, что с ним произошло, не имеет отношения к закону. Бессонов, как он сам считает, не нарушал Конституции РФ во время митинга 7 ноября.

"Очень неприятно, когда ты защищаешь дольщиков, людей, которым зарплату не платят, а тебя за это еще и штрафуют. Президент прокурорам сказал – следите за тем, чтобы вовремя выплачивалась зарплата, а меня штрафуют за то, что я поднял вопрос о том, что людям зарплату не платят", - считает Бессонов.
Парламентарий добавил, что дольщики и шахтеры во время митинга в ноябре пожаловались на невыплату заработной платы.

"По этой истории кто-то просто выслужиться захотел и включили всю эту репрессивную машину. Это сделал тот чиновник, который хочет услужить губернатору", - говорит Бессонов.

Члена фракции КПРФ Бессонова оштрафовали за то, что во время митинга 7 ноября 2016 года в Ростове он предоставил слово защитнику шахтеров Валерию Дьяконову и обманутым дольщикам, что, по мнению судей, нарушило регламент митинга.

Шахтеры Ростовской области, не получавшие заработную плату в течение трех лет, митингуют уже на протяжение нескольких месяцев. Общий долг перед горняками составлял более 300 миллионов рублей, заработную плату им до сих пор не выплатили.

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#Новости#Тат Гаспарян#Политика
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