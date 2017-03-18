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Эксперты назвали десять автопровалов 2016 года

18 марта 2017, 22:04
В сети был обнародован топ-10 самых неудачных моделей легковых автомобилей в 2016 году, передает интернет-издание carnewsweek.ru.

При этом эксперты основывались не только на отзывах потребителей, но также и краш-тестах и тест-драйвах данных автомобилей.

Так, десятку автопровалов замыкает оказавшийся крайне ненадежным в эксплуатации Mitsubishi Mirage. По признанию владельцев данного субкомпактного транспортного средства, при работе трехциллиндрового мотора в салоне ощущается сильная вибрация. На девятой строчке антирейтинга расположился е-мобиль Mitsubishi i-MiEV, который уже покинул российский рынок. Одним из самых больших недостатков оказалась крайне медленная зарядка аккумулятора. Далее по списку оказались Fiat 500L, Chrysler 200 и Toyota Tacoma. По признанию специалистов, цена на эти модели слишком завышена. На пятой строчке разместился Dodge Journey, на четвертом месте - Mercedes Benz CLA и на третьем - Maserati Ghibli, которые потребляют слишком много топлива.

Впрочем, этим же недостатком, а также рядом других изъянов обладают неповоротливые Land Rover Discovery Sport и Cadillac Escalade, возглавившие антирейтинг автомобильного рынка за 2016 год.

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#Новости#Анна Петрова#Технологии
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