Эксперты назвали десять автопровалов 2016 года

Так, десятку автопровалов замыкает оказавшийся крайне ненадежным в эксплуатации Mitsubishi Mirage. По признанию владельцев данного субкомпактного транспортного средства, при работе трехциллиндрового мотора в салоне ощущается сильная вибрация. На девятой строчке антирейтинга расположился е-мобиль Mitsubishi i-MiEV, который уже покинул российский рынок. Одним из самых больших недостатков оказалась крайне медленная зарядка аккумулятора. Далее по списку оказались Fiat 500L, Chrysler 200 и Toyota Tacoma. По признанию специалистов, цена на эти модели слишком завышена. На пятой строчке разместился Dodge Journey, на четвертом месте - Mercedes Benz CLA и на третьем - Maserati Ghibli, которые потребляют слишком много топлива.