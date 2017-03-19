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Эксперимент по внедрению курса психподготовки бойцов впервые провели в ЮВО

19 марта 2017, 13:18
Систему психологической подготовки военнослужащих к выполнению боевых заданий в чрезвычайной обстановке опробовали в Южном военном округе, эти сведения опубликованы на сайте ведомства.

"В рамках опыта на полигоне Кадамовский под Ростовом провели учебно-методический показательный сбор с участием психологов", - сказано в сообщении.

Во время учений психологи на себе испытывали негативное воздействие от прохождения бойцами полосы психологических потрясений, включающей ранение и смерть солдат и нахождение в окопе под проезжающими над головой танками.

Кроме того, с бойцами провели курсы повышения устойчивости к стрессам и профилактики профвыгорания. Всего в эксперименте приняли участие свыше 100 человек и около 20 единиц спецтехники.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
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