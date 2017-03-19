Эксперимент по внедрению курса психподготовки бойцов впервые провели в ЮВО

"В рамках опыта на полигоне Кадамовский под Ростовом провели учебно-методический показательный сбор с участием психологов", - сказано в сообщении.
Во время учений психологи на себе испытывали негативное воздействие от прохождения бойцами полосы психологических потрясений, включающей ранение и смерть солдат и нахождение в окопе под проезжающими над головой танками.
Кроме того, с бойцами провели курсы повышения устойчивости к стрессам и профилактики профвыгорания. Всего в эксперименте приняли участие свыше 100 человек и около 20 единиц спецтехники.
р3